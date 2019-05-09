В День Победы спикер Госдумы пожелал всем мира

Москва, , 08:00 — REGNUM Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил с Днем Победы и пожелал всем здоровья и мира.

«Для нас этот праздник особый. Ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли нашу страну, спасли мир от фашизма. Это день великой радости и глубокой скорби. Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он поблагодарил ветеранов и пожелал «крепкого здоровья, счастья и мира всем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия отмечает День Победы. Главные торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Москве.