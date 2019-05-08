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В перечень исторических поселений в Чувашии хотят включить два города

Общество

Алатырь и Ядрин могут получить статус исторических поселений регионального значения

Чебоксары, 8 мая 2019, 15:06 — REGNUM  В Чувашии планируют утвердить «Перечень исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Чувашской Республики». Этот статус могут получить Алатырь и Ядрин. Соответствующий проект постановления разработало минкультуры региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В пояснительной записке отмечается, что проект постановления разработан во исполнение федерального и региональных законов об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). В соответствии с законодательством на регионы возлагаются функции по утверждению перечня исторических поселений регионального значения, предмет охраны, границы и требования к градостроительным регламентам.

Минкультуры Чувашии предлагает наделить статусом исторических поселений Алатырь и Ядрин, основанные в 1552 и 1590 годах соответственно. Проект был выставлен на общественное обсуждение.

Отметим, что в Алатыре — два памятника культуры федерального значения, в Ядрине — один. Во всех случаях это — церкви.

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