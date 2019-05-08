В Кодинске будет установлен памятник гидростроителям Богучанской ГЭС

Кодинск, Красноярский край, , 15:01 — REGNUM Памятник гидростроителям, построившим город и пятую по мощности гидроэлектростанцию России — Богучанскую ГЭС, — будет установлен в Кодинске Красноярского края. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба «РусГидро».

На создание памятника гидроэлектростанция выделила 400 тысяч рублей. В свою очередь администрация Кежемского района провела конкурс и определила подрядчика, который изготовит стелу. Монтаж монумента будет завершён летом текущего года.

Проект стелы принадлежит участникам молодежного форума Кежемского района, проведённого при поддержке местной администрации и Богучанской ГЭС. Памятник будет состоять из чёрных гранитных плит, напоминающих страницы книги. На две обращенные к зрителям «страницы» планируется нанести фотографии исторических моментов строительства станции и текст-посвящение.

Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году на Ангаре. Первый кубометр земли из котлована будущей электростанции извлекли летом 1980-го, первый куб бетона лег в тело плотины в апреле 1982 года, а в 1987 году была перекрыта Ангара.

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