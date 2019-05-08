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Ко Дню Победы 10 тыс. рублей получат около тысячи самарских ветеранов

Общество

С 2019 года выплаты стали ежегодными

Самара, 8 мая 2019, 14:56 — REGNUM  В Самарской области 729 участников Великой Отечественной войны и 210 инвалидов войны получают праздничную выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщают в региональном ПФР. Средства на праздничные выплаты ветеранам перечислены региональным ПФР в кредитные учреждения 6 мая, — сообщили в пенсионном фонде корреспонденту ИА REGNUM.

Региональный сайт ПФР также сообщает, что личное поздравление с Днем Победы от президента РФ Владимира Путина получат в Самарской области более 23 тыс. ветеранов. Поздравительные телеграммы должны быть вручены ветеранам лично в руки, сообщает сайт фонда.

Списки адресатов ежегодно с 2002 года формируются в региональном пенсионном фонде, на май 2019 года в Самарской области проживают 23 362 ветерана, среди них большинство, 21 431 — труженики тыла.

Отметим, указ о ежегодных выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приуроченных к Дню Победы, подписан президентом 25 апреля 2019 года. Ранее такие выплаты носили единоразовый характер.

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День Победы
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