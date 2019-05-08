Названы самые привлекательные страны для эмигрантов из Германии

Берлин, , 14:58 — REGNUM 900 тыс. уроженцев Германии отказались от проживания на родине и переехали жить в другие страны Европы. Федеральное статистическое управление ФРГ назвало страны, наиболее привлекающие немецких эмигрантов, передает канал n-tv 8 мая.

Самым популярным направлением эмиграции оказалась страна, которая не входит в Европейский союз (ЕС) — Швейцария. Сюда переехали 315 тыс. коренных немцев, а если учесть лиц с двойным гражданством — 450 тыс.

Из стран ЕС самыми популярными стали Австрия, где проживают 187 тыс. немцев, и Великобритания (156 тыс.) С каждым годом число немецких эмигрантов в этих странах увеличивается. На третьем месте оказалась Испания (139 тыс.). Как отмечает статистическое управление, в Австрию предпочитает переезжать молодежь, а в Испанию — пожилые люди.

Самыми непопулярными среди немцев странами стали Словения, Литва и Латвия. В этих странах проживают лишь несколько сотен эмигрантов из Германии.

Граждане ЕС могут свободно выбирать место жительства на территории союза. Этим правом чаще всего пользуются румыны: в 2018 году за пределами родной Румынии в ЕС проживали 3,4 млн человек. Их примеру последовали 2,6 млн поляков, 1,6 млн итальянцев, 1,2 млн португальцев и 900 тыс. немцев.