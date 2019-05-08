В Калуге представили проект исторического центра маршала Георгия Жукова

Калуга, , 14:54 — REGNUM Проект «Военно-исторический центр Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков» представлен в Калуге 8 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, новый центр разместился на первом этаже дома № 23а по улице Жукова.

Помещения центра осмотрели глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов, а также один из авторов идеи создания центра — Почётный гражданин Калужской области, председатель «Калужского регионального союза строителей» Николай Алмазов.

На площади 100 кв. метров помещена экспозиция, посвящённая личности и основным этапам жизненного пути Георгия Константиновича Жукова. Ключевым элементом экспозиции станет объёмная панорама, посвящённая штурму Берлина. На интерактивных панелях посетители смогут увидеть штурм Зееловских высот, уличные бои в Берлине и капитуляцию немецких войск. Также в музее будут представлены фотографии и образцы советского и немецкого вооружения. Завершение работ по оборудованию и торжественное открытие военно-исторического центра планируется к 9 мая 2020 года.

«В Калуге многое делается для увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной. 24 апреля звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Янкелевичу. Наши земляки, сражавшиеся на фронте, заносятся в Книгу Почёта, в их честь называются улицы, — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — Георгий Константинович Жуков ещё в 1971 году стал Почётным гражданином нашего города, мне довелось вручить регалии Почётного гражданина дочери полководца Эре Георгиевне, в 2015 году на площади Победы был установлен памятник маршалу. Уверен, что открытие Военно-исторического центра станет ещё одной важной вехой в деле увековечения памяти нашего прославленного земляка, четырежды Героя Советского Союза, маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Память о великом полководце будет вечно жить в сердцах калужан».

После осмотра помещений центра в сквере Жукова состоялся митинг, в котором приняли участие руководители города, ветераны и учащиеся калужских школ. К бюсту Маршала Победы Г, К. Жукова были возложены венки и цветы.