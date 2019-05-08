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Как Ленинград встречал врага: в Петербурге — музей под открытым небом

Общество

Новая экспозиция в выставочном пространстве «Ленрезерв» поможет понять, как город выстоял во время блокады

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Как Ленинград встречал врага: в Петербурге — музей под открытым небом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Предменты экспозиции выставки

Санкт-Петербург, 8 мая 2019, 16:36 — REGNUM  Накануне Дня Победы на площадке патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие военно-исторической выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На ней можно увидеть, как Ленинград держал оборону против осаждавших город германских нацистов и их пособников.

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Военно-историческая выставка на территории «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военно-историческая выставка на территории «Ленрезерв»
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76-мм дивизионная пушка
Дарья Драй © ИА REGNUM
76-мм дивизионная пушка
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Замаскированная артиллерийская позиция
Дарья Драй © ИА REGNUM
Замаскированная артиллерийская позиция

Уже хорошо знакомое петербуржцам выставочное пространство на Феодосийской улице в этом году пополнилось абсолютно новой экспозицией на открытой площадке.

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«Моряки Балтфлота на позиции»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Моряки Балтфлота на позиции»
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Участник реконструкции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участник реконструкции
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Экспозиция «Музей под открытым небом «
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция «Музей под открытым небом «

Она позволяет почувствовать себя на улице блокадного Ленинграда и на подступах к городу, увидеть военную технику, применявшуюся при защите города, а также условия жизни в осажденном городе.

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«Музей под открытым небом» в «Ленрезерве»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Музей под открытым небом» в «Ленрезерве»
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Участники экспозиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники экспозиции
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Автомобили военных лет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобили военных лет

Прежние экспозиции «Ленрезерва», такие как «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Производство в блокадном Ленинграде», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», по-прежнему доступны посетителям.

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Участник экспозиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участник экспозиции
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«Музей под открытым небом» в пространстве «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Музей под открытым небом» в пространстве «Ленрезерв»
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Детская площадка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детская площадка
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Детская площадка «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Детская площадка «Ленрезерв»

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветераны органов внутренних дел — участники Великой Отечественной войны, представители силовых структур.

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Александр Беглов и участник экспозиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов и участник экспозиции
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Александр Беглов за рулем «Катюши»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов за рулем «Катюши»
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Автомобиль ЗИС-21
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобиль ЗИС-21

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Как сообщало ИА REGNUM, выставочное пространство «Ленрезерва» было значительно обновлено накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, отмечавшейся в январе 2019 года.

Во время празднования 75-летия снятия блокады за три дня работы «Ленрезерв» посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

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Экспозиция «Ленрезерв»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция «Ленрезерв»
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Концертная программа для гостей
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концертная программа для гостей
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Танцы под песни военных лет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танцы под песни военных лет

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

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Экспозиция выставки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Экспозиция выставки
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Полевая кухня
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полевая кухня

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Читайте ранее в этом сюжете: Выставку о блокадном Ленинграде вместе с Путиным посетили более 115 тысяч

regnum author Дарья Драй
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