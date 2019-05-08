Как Ленинград встречал врага: в Петербурге — музей под открытым небом

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Накануне Дня Победы на площадке патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие военно-исторической выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На ней можно увидеть, как Ленинград держал оборону против осаждавших город германских нацистов и их пособников.

Уже хорошо знакомое петербуржцам выставочное пространство на Феодосийской улице в этом году пополнилось абсолютно новой экспозицией на открытой площадке.

Она позволяет почувствовать себя на улице блокадного Ленинграда и на подступах к городу, увидеть военную технику, применявшуюся при защите города, а также условия жизни в осажденном городе.

Прежние экспозиции «Ленрезерва», такие как «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Производство в блокадном Ленинграде», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», по-прежнему доступны посетителям.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветераны органов внутренних дел — участники Великой Отечественной войны, представители силовых структур.

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Как сообщало ИА REGNUM, выставочное пространство «Ленрезерва» было значительно обновлено накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, отмечавшейся в январе 2019 года.

Во время празднования 75-летия снятия блокады за три дня работы «Ленрезерв» посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

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