Индонезийская выставка Pacific Exposition пройдет в Новой Зеландии

Веллингтон, , 15:00 — REGNUM Посол Индонезии в Новой Зеландии Тантови Яхья заявил, что инициированная правительством Индонезии выставка Pacific Exposition, посвященная торговле, инвестициям и туризму, будет способствовать влиянию страны в регионе, сообщает Antaranews.

«Индонезия является географически неотъемлемой частью тихоокеанского сообщества, поскольку ее пять провинций расположены в Тихом океане», — заявил посол.

По его словам, присутствие Индонезии будет способствовать расширению рынка в этом регионе, население которого составляет 30 млн человек, а ВВП 1,2 трлн долларов США.

«За реализацией выставки не стоит никаких политических мотивов, мы только хотим сыграть свою роль и внести свой вклад в Тихоокеанский регион», — добавил он.

Выставка Pacific Exposition пройдет в Окленде (Новая Зеландия) с 11 по 14 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года правительство Индонезии провело форум с 15 странами южной части Тихого океана.

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