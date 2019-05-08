Японский модельер Рей Кавакубо получила в Нью-Йорке премию Исаму Ногучи

Токио, , 17:12 — REGNUM Японский модельер Рей Кавакубо, основатель и глава бренда Comme des Garsons, получила шестую ежегодную премию Исаму Ногучи, всемирно известного американского скульптора и дизайнера японского происхождения, на церемонии, состоявшейся в Нью-Йоркском музее современного искусства.

«Рей Кавакубо постоянно бросает вызов представлениям не только о красоте, но и о том, какой может быть мода, одновременно смешивая наши ожидания в отношении одежды и, как и сам Ногучи, оспаривая идею, что дизайн и искусство по своей сути являются разными началами», — говорится в заявлениях представителей музея, который был основан самим скульптором Исаму Ногучи.

Кавакубо, авангардный дизайнер, которая способствовала стиранию граней межу искусством и модой, основала Comme des Garsons в Токио в 1969 году. В 2004 году она также создала высококлассную глобальную розничную сеть Dover Street Market, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Премия Исаму Ногучи ежегодно вручается двум художникам, которые разделяют чувство инновации скульптора и дизайнера Исаму Ногучи. Среди прошлых лауреатов Японии — художник Хироси Сенджу, архитекторы Тадао Андо и Ёсио Танигучи.