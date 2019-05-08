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Демонстранты в Судане требуют от военных передать власть гражданам

Общество

Демонстранты в Судане выразили намерение продолжать требовать передачи власти гражданам и собрались возле штаба вооруженных сил Судана

Хартум, 8 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Толпы людей собрались возле штаба вооруженных сил Судана в городе Хартум после первого дня ифтара (разговения) в священный месяц Рамадан. Граждане выразили намерение продолжить демонстрации, невзирая на жаркие погодные условия и постный период.

6 мая протестующие в Судане начали первый священный месяц Рамадан, заявив о продолжении кампании по требованию передачи власти гражданскому населению.

По информации новостного агентства VOA Swahili, полиция также обнаружила и конфисковала пояса шахида, оружие с глушителями, детонаторы, спутниковые телефоны во время обыска одного из домов в столице страны. Неизвестно имеют ли эти предметы отношение к политической ситуации в стране.

Также не сообщается об арестах граждан, использовавших подобные устройства и оружие.

Напомним, что бывший президент страны Омар аль-Башир, правивший страной в течение 30 лет, был смещен со своего поста вооруженными силами в прошлом месяце в результате протестов граждан против власти, длившихся на протяжении нескольких месяцев.

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Зарубежная хроника
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