Сквер у Музея Достоевского в Петербурге все-таки может быть уничтожен

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Сквер в Кузнечном переулке у Музея Достоевского в центре Петербурга все-таки остается под угрозой уничтожения, вопреки заявлениям Смольного. К такому выводу пришел депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Алексей Ковалев.

Заметим, в свое время почти единственный свободный клочок земли в этом районе был выведен из перечня ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) голосованием единороссов в Заксобрании, что лишило его защиты от застройки. Затем у Смольного появились планы передать этот участок фонду «Петербург Достоевского» под строительство. Новое здание должно было оказаться в собственности фонда — то есть, по сути, троих его учредителей: сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, архитектора Евгения Герасимова и директора Музея Достоевского Натальи Ашимбаевой.

Инвесторы обещали передать здание музею в долгосрочную аренду под филиал. Однако проект новаторского гранитного куба натолкнулся на жесткую критику со стороны градозащитников, местных жителей и некоторых архитекторов. В декабре 2018 года через ЗакС снова попытались протолкнуть поправку, которая наделила бы сквер в Кузнечном переулке статусом ЗНОП, но Смольный вновь воспротивился, так что единороссы в парламенте провалили это голосование.

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Теперь же, как стало известно 6 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил отказаться от планов по застройке сквера. По крайней мере, в ответе депутату ЗакСа от «Яблока» Борису Вишневскому чиновник написал, что реализацию проекта считает «преждевременной», а застройку сквера — «недопустимой». Кроме того, Беглов заявил, что «необходимо провести работу по внесению указанного земельного участка в Перечень территорий ЗНОП».

«Полтора года нашей общей борьбы — и результат достигнут. Я поздравляю жителей Центрального района, которые боролись за сохранение сквера, и которым я всеми силами помогал», — написал в своем комментарии Борис Вишневский.

Однако, по мнению Алексея Ковалева, коллега по городскому парламенту поторопился с поздравлениями. Ковалев подчеркивает, что тот самый, созданный по инициативе Якунина-младшего фонд «Петербург Достоевского» еще целый год будет иметь юридические основания предъявить права на сквер.

«Это значит, что заявление врио губернатора Александра Беглова о переводе участка в ЗНОП не гарантирует сохранение сквера», — заявляют в аппарате депутата.

Виной всему, считает Ковалев, распоряжение комитета по инвестициям Смольного, которое утверждает «предварительное согласование предоставления» участка фонду. Такая процедура на предоставление земельного участка применяется исключительно в случае передачи земли по целевому назначению, указывает депутат, и отказать фонду теперь невозможно, это прописано в Земельном кодексе РФ.

Ковалев уже обратился в городскую прокуратуру. Он требует отменить распоряжение комитета по инвестициям. Народный избранник считает, что не было никаких оснований причислять частный фонд «Петербург Достоевского» к организациям, которые имеют право на целевое предоставление земли. Перечень юридических лиц и случаев целевого предоставления тоже изложен в Земельном кодексе, но фонд не подпадает под эти критерии, убежден Ковалев.

Таким образом, получить участок организация могла только на торгах по конкурсу, который, конечно, Смольный не объявлял, указывает депутат.

«Считаю заявления врио губернатора Александра Беглова попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Он пытается убедить общественность в отмене решения о застройке сквера. Но пока не отменено распоряжение «о предварительном согласовании», фонд «Петербург Достоевского» имеет безусловное право требовать передачи им земельного участка. Никакое включение участка в Перечень зеленых насаждений общего пользования не поможет, если власти считают, что при издании распоряжения комитета по инвестициям они не нарушили требования Земельного кодекса. На этом основании фонд сможет обратиться в суд и выиграть его и затем получить участок в собственность по судебному решению. А на частную собственность режим ЗНОП уже не распространяется», — заявил Алексей Ковалев.

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