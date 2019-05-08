В Лахоре началась сборка первых «полностью пакистанских» грузовиков

Исламабад, , 14:58 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил автомобильный завод в столице провинции Панджаб Лахоре, где началось серийное производство первого «полностью пакистанского» грузовика.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, завод JW Forland в Лахоре впервые в истории страны будет выпускать грузовые автомобили, все детали для которых производятся на пакистанских предприятиях. Глава правительства высоко оценил этот признак самостоятельности пакистанского автомобилестроения. Имран Хан отметил, что завод, на котором работают 8 тысяч человек, «косвенно создаст» 40 тысяч рабочих мест по всей стране.

Премьер-министр Пакистана воспользовался случаем, чтобы развить мысль: по мнению Имрана Хана, больше рабочих мест означает большую покупательную способность и большие доходы от налогов, а также увеличение инвестиций. Глава правительства выразил личную благодарность хозяевам завода JW Forland, братьям Африди, за предпринимательскую инициативу.