Сеул, , 14:26 — REGNUM С 21 по 22 мая в Южной Корее пройдет Международный симпозиум по случаю двадцатилетия Национального дендрария страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, тема симпозиума — роль и перспективы дендрариев и ботанических садов.

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии, международному соглашению, принятому в мае 1992 года, к 2020 году в стране должно сохраниться до 75% редких растений произрастающих на территории государства.

По состоянию на 2018 год, Южной Корея достигла рекомендованного показателя конвенции, сохранив 77,2% редких растений.

Известно, что симпозиум будет разделен на четыре блока: достижения и перспективы глобальной системы сохранения растений, демилитаризованная зона, изменение дендрариев, сохранение местных видов растений.