Тамбовская делегация примет участие в двух праздничных акциях в Германии

Берлин, , 14:24 — REGNUM Делегация из Мичуринска Тамбовской области, приехавшая в Германию для участия в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», инициированных немецкой стороной, передала бургомистру Мунстера благодарственное письмо тамбовского губернатора Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Делегация из Мичуринска, которую возглавил заместитель главы города Сергей Гридчин, провела встречу с заместителем бургомистра Мунстера господином Гердом Энгелем в ратуше — здании городского управления. Сергей Гридчин вручил ему благодарственное письмо от имени главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, предназначенное бургомистру города Мунстера Кристине Флекенштайн, по приглашению которой мичуринская делегация прибыла в Германию.

«Примите слова искренней признательности за большой вклад в развитие и укрепление дружеских связей между жителями Мичуринска и Мунстера», — говорится, в частности, в письме главы региона.

В свою очередь господин Энгел поблагодарил мичуринцев за тёплые слова и оказанное внимание:

«Мы очень ценим нашу дружбу и всегда рады приезду наших русских друзей. Нас объединяет память и огромное желание жить в мире».

Благодарственное письмо было вручено и уполномоченному по партнерским отношениям между городами Уве Кёрнеру.

Сергей Гридчин подчеркнул, что международные отношения уже несколько лет подряд являются приоритетом в региональной политике Тамбовской области, проводимой губернатором Александром Никитиным. Именно поэтому на развитии деловых, культурных взаимовыгодных отношений сегодня делается особый акцент.

В рамках встречи немецких друзей также приветствовали заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Елена Золотарева, ректор Мичуринского государственного аграрного университета Вадим Бабушкин, настоятель Ильинского храма города Мичуринска, протоиерей Павел Медведев.

Мичуринцы вручили руководству Мунстера подарки, и по окончании встречи русская делегация отправилась в Берген-Бельзен для участия в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», инициированных немецкой стороной.

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