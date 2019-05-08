Анкара, Турция, , 14:50 — REGNUM

Мэр Анталии Мюнир Каралоглу сообщил, что археологи получили у министерства культуры и туризма Турции разрешение провести раскопки у берегов Кемера (Анталия), где был обнаружен корабль, затонувший 3 600 лет назад. Предположительно, кораблекрушение произошло в 1 600 году до н. э. Длина корабля достигает 14 метров. Он нагружен медными слитками общим весом более 1 500 килограмм. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мюнир Каралоглу принял участие на заседании, посвященном организации музея подводной археологии в Кемере. По его словам, сейчас археологи и дайверы Центра подводных исследований Университета Акдениз изучают прибрежные воды Средиземного моря. Мюнир Каралоглу отметил, что находка древнейшего затонувшего судна взволновала весь мир. Глава города поделился: «Недавно обнаруженное самое древнее затонувшее судно у берегов Анталии взволновало и нас, и даже весь мир. Судну 3 600 лет. До этого у берегов Анаталии, в водах Каш Улубурун, было также найдено очень древнее судно. Но исторические артефакты, которые археологи и дайверы достали со дна моря, находятся в музее подводной археологии в Бодруме. Мы хотим, чтобы для размещения найденных в водах Анталии артефактов был основан музей в самой Анталии». Находки археологов с этого затонувшего судна необходимо демонстрировать в музее подводной археологии в Кемере, подчеркнул Каралоглу.