Минпросвещения объяснит, как учителя должны вести свои страницы в соцсетях

Москва, , 14:18 — REGNUM Министерство просвещения России займется разработкой рекомендаций для педагогов относительно ведения их личных страниц в социальных сетях. Поправки к соответствующим пунктам в «Кодексе профессиональной этики педагогических работников» должна внести глава министерства Ольга Васильева по запросу депутата Государственной Думы Дмитрия Свищева (ЛДПР), говорится в заявлении Васильевой.

Дмитрий Свищев в марте 2019 года предложил разработать специальную концепцию, отвечающую за самовыражение работников образовательных структур в социальных сетях. Ответственной назначили Ольгу Васильеву.

«В настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — содержит текст ответного заявления.

Ситуация с разработкой подобных рекомендаций возникла после заявления министра образования Алтайского края Максима Костенко, в котором говорилось, что власти региона научат педагогов вести свои личные аккаунты в социальных сетях, чтобы избежать повторения скандала с Татьяной Кувшинниковой, учительницей из Барнаула, которой пришлось уволиться после публикации во «ВКонтакте» своей личной фотографии в спортивном купальнике.

В марте 2019 года Татьяна подверглась давлению со стороны родителей учеников из ее класса: они не одобрили фотографии педагога, на которых женщина находилась в купальнике во время спортивных соревнований по плаванию. В поддержку учительницы российские педагоги запустили флешмоб в социальных сетях: под хештегом #УчителяТожеЛюди: они публиковали свои личные фото в нерабочее время.

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За Татьяну Кувшинникову вступился Максим Костенко: сейчас женщина работает методистом в Региональном институте повышения квалификации педагогов.

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