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На Украине упали объёмы добычи угля

Общество

Государственные шахты стали добывать почти на 20% меньше

Киев, 8 мая 2019, 14:13 — REGNUM  За первый квартал 2019 года Украина добыла на 7,2% меньше энергетического и коксующегося угля в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности страны.

Государственные шахты за указанный период сократили добычу угля на 19,5%, до 0,96 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители шахтёрских организаций Украины обратились к властям с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюся в угледобывающей отрасли, поскольку это угрожает энергетической безопасности страны.

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Угольная «энергонезависимость» Украины от России
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