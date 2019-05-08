Парламентарий США предложила наградить Махатму Ганди медалью Конгресса

Нью-Дели, , 14:41 — REGNUM Член Палаты представителей США Каролин Малони предложила наградить лидера национально-освободительного движения Индии Махатму Ганди Золотой медалью Конгресса США. Об этом 7 мая сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В своем выступлении в генеральном консульстве в Нью-Йорке на мероприятии, посвященном 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, Каролин Малони подчеркнула, что «Махатма Ганди являлся по-настоящему вдохновляющей личностью, выдающейся исторической фигурой». Член Палаты представителей США заявила: «Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг — общественные лидеры, на мировоззрение которых существенно повлиял Махатма Ганди — уже были награждены Золотой медалью Конгресса. Теперь будет справедливым посмертно вручить эту награду и их вдохновителю».

Золотая медаль Конгресса США является высшей гражданской наградой США. В число награжденных Золотой медалью входят бывший президент Израиля Шимон Перес, бангладешский экономист Мухаммад Юнус, буддистский духовный лидер Далай-лама XIV, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие американские и зарубежные деятели.