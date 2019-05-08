Москва, , 14:08 — REGNUM

В Пресненском суде Москвы сегодня, 8 мая, будет оглашён приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. В настоящее время в зале суда уже присутствуют сами фигуранты уголовного дела, адвокаты, родственники подозреваемых, журналисты. Заседание назначено на 14:00.

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Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая

Ранее спортсменов доставили в суд из СИЗО. Оба они приехали с лёгкими рюкзаками, как будто ожидают, что после заседания их отпустят на свободу.

Напомним, следствие попросило для Кокорина год и шесть месяцев общего режима и год и пять месяцев — для Мамаева. Однако, учитывая время уже проведённое под арестом, при таком приговоре на свободу они выйдут до конца 2019 года.

Возможное попадание в колонию спортсменов после вынесения приговора оценил адвокат Артур Рохлин.

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Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора

«Если Кокорину и Мамаеву дадут реальный срок, то они вполне могут оказаться в колонии, — приводит «Спорт-Экспресс» слова юриста. — На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти семь месяцев».

В случае условно-досрочного освобождения, по словам адвоката, потребуется время: «Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится — только после того, как попадут в колонию».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и футболист Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Позднее они были задержаны полицией и помещены в СИЗО. Пострадавшими по уголовному делу проходят глава департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

В начале апреля суд отказался изменить меру пресечения подозреваемым и продлил срок их содержания под стражей до 25 сентября. Обвинение подсудимым предъявлено по двум статьям УК РФ — «Побои» и «Хулиганство». В последнем слове Мамаев и Кокорин признали, что наносили удары потерпевшим. Они отрицают, что действовали из хулиганских побуждений, и вновь принесли извинения, причём не только потерпевшим, но и своим семьям.