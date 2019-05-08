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Особый противопожарный режим продлили в Хакасии

Общество

Власти региона приняли такое решение в связи с сохранением повышенной пожарной опасности на территории республики

Абакан, 8 мая 2019, 14:03 — REGNUM  В Хакасии особый противопожарный режим, действующий с 25 марта 2019 года, продлили до 25 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с сохранением повышенной пожарной опасности на территории региона, ростом числа травяных палов, степных и лесных пожаров.

В этот период действует ряд запретов. В частности, запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы на открытых участках, сжигать мусор и так далее. Нарушителям грозят штрафы: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 400 до 500 тысяч — для юрлиц.

Также ограничено посещение лесов для населения.

По данным республиканского главка МЧС, всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано более 1200 пожаров.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за травяного пала в мае 2019 года произошёл пожар в заповеднике «Хакасский». Степной пожар общей протяжённостью по фронту 12 км был зафиксирован на участке «Чазы». Сумма ущерба устанавливается.

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Лесные пожары — 2019
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