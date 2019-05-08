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Парадный расчёт десантно-штурмового полка выйдет на Парад Победы в Пскове

Общество

Это произойдёт впервые. Чтобы попасть в парадные расчёты, все военнослужащие проходили тщательный отбор

Псков, 8 мая 2019, 14:00 — REGNUM  В Параде Победы в Пскове 9 мая впервые примет участие парадный расчёт вновь сформированного десантно-штурмового полка, а также офицерский парадный расчёт управления Псковского десантно-штурмового соединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По словам временно исполняющего обязанности командира Псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Романа Железнякова, в параде примут участие военнослужащие десантно-штурмовых, артиллерийского, зенитного ракетного полков, разведывательных подразделений, а также подразделений связи, материально-технического обеспечения и военнослужащие-женщины.

Он отметил, что в составе парадных расчётов пройдут лучшие военнослужащие соединения.

«Чтобы попасть в парадные расчёты, все военнослужащие проходили тщательный отбор по различным критериям, в том числе по росту, строевой подготовке и морально-психологическим качествам», — сказал Роман Железняков.

Всего в параде примут участие более 1300 военнослужащих в составе 18 парадных расчётов.

Генеральная репетиция парада состоялась в Пскове 7 мая.

По информации пресс-службы города Пскова, праздничный Парад Победы начнётся в Пскове на площади Ленина 9 мая в 10:00. Боевая техника в этом году будет представлена в виде выставочных образцов на Октябрьской площади.

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