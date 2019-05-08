МЧС призывает москвичей к осторожности из-за непогоды

Москва, , 13:51 — REGNUM МЧС 8 мая распространило среди жителей Москвы смс-оповещение, призывающее к внимательности и осторожности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» 8 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза с усилением ветра 13−18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Читайте также: Жителей Москвы предупредили о грозе и порывистом ветре 8 мая

Ранее синоптики дали прогноз обильных осадков в Москве и Московской области. По их данным, ожидается выпадение за сутки до 30% месячной нормы.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы призвали автовладельцев не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы советуют 8 мая не парковать машины возле деревьев