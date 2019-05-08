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МЧС призывает москвичей к осторожности из-за непогоды

Общество

Синоптики прогнозируют ливень и сильный ветер

Москва, 8 мая 2019, 13:51 — REGNUM  МЧС 8 мая распространило среди жителей Москвы смс-оповещение, призывающее к внимательности и осторожности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» 8 мая в Москве ожидается дождь, местами гроза с усилением ветра 13−18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

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Ранее синоптики дали прогноз обильных осадков в Москве и Московской области. По их данным, ожидается выпадение за сутки до 30% месячной нормы.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы призвали автовладельцев не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов.

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