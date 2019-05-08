Президентскую выплату к 9 мая в Новгородской области получат 384 ветерана

Великий Новгород, , 13:51 — REGNUM В Новгородской области 384 ветерана — участники и инвалиды Великой Отечественной войны — получат ежегодную выплату к Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 мая, в Новгородском отделении Пенсионного фонда РФ.

«Всем ветеранам выплаты доставляются в беззаявительном порядке — то есть перечисление средств происходит автоматически: либо через отделения почты, либо кредитные организации, в зависимости от выбранного пенсионером способа получения пенсии», — пояснили в региональном отделении ПФР.

Напомним, выплаты производятся по указу президента России. С 2019 года эта выплата станет ежегодной.

Добавим, что около 5,5 тыс. человек в регионе получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение — это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих и инвалидов Великой Отечественной войны. Около тысячи человек получают по две пенсии — это участники Великой Отечественной войны и инвалиды, жители блокадного Ленинграда, а также родители и вдовы погибших военнослужащих. Около 6,5 тыс. человек получают ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.