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В Ярославле пристав нашел алиментщика через любовную переписку

Общество

Вместо свидания с девушкой должник получил уголовное дело

В Ярославле пристав нашел алиментщика через любовную переписку
Иллюстрация: УФССП по ЯО
Больница

Ярославль, 8 мая 2019, 13:47 — REGNUM  В Ярославле судебный пристав установил место нахождения должника через любовную переписку в социальной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Ярославской области.

Должник не выплачивал алименты на ребенка, сумма долга достигла 378 тысяч рублей. На контакт с судебными приставами мужчина не шел, по месту регистрации не появлялся.

Судебный пристав нашел его в социальной сети и представился девушкой, заинтересованной в знакомстве.

«Между должником и служителем закона завязалась переписка. Достаточно быстро мужчина назначил приставу свидание, причем в больничной палате. Таким образом, местонахождение должника было установлено. В назначенное время, по согласованию с лечащим врачом, на свидание пришли судебный пристав-исполнитель и дознаватель», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов.

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