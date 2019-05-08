Среда, 8 Мая 2019 года
14:36:29 МСК

Инструкторы из США устроили тренинги для украинских сапёров в Чернигове

Общество

Подготовку пройдут спасатели и боевики ВСУ

Чернигов, Украина, 8 мая 2019, 13:48 — REGNUM  В Чернигове начались трёхнедельные курсы по разминированию, которые проводят американские специалисты. Об этом заявили 7 мая в пресс-службе министерства обороны Украины.

«В Чернигове, в 8-м учебном центре Государственной специальной службы транспорта министерства обороны Украины, начат трёхнедельный тренинг по подготовке национальных операторов Украины (сапёров) 1-го уровня EOD по гуманитарному разминированию. Курс будут преподавать инструкторы из США», — сказано в сообщении.

Слушателями курсов являются представители ВСУ, Госспецтрансслужбы и государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Курсы проводятся в рамках программы гуманитарного разминирования командования ВС США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины разрешила иностранным донорам напрямую финансировать программы по разминированию территории Украины, без зачисления денег в бюджет страны.

Читайте также: Рада разрешила финансирование разминирования без зачисления денег в бюджет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить