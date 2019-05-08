Инструкторы из США устроили тренинги для украинских сапёров в Чернигове

Чернигов, Украина, , 13:48 — REGNUM В Чернигове начались трёхнедельные курсы по разминированию, которые проводят американские специалисты. Об этом заявили 7 мая в пресс-службе министерства обороны Украины.

«В Чернигове, в 8-м учебном центре Государственной специальной службы транспорта министерства обороны Украины, начат трёхнедельный тренинг по подготовке национальных операторов Украины (сапёров) 1-го уровня EOD по гуманитарному разминированию. Курс будут преподавать инструкторы из США», — сказано в сообщении.

Слушателями курсов являются представители ВСУ, Госспецтрансслужбы и государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Курсы проводятся в рамках программы гуманитарного разминирования командования ВС США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины разрешила иностранным донорам напрямую финансировать программы по разминированию территории Украины, без зачисления денег в бюджет страны.

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