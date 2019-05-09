Бессмертный полк в Оренбурге: рекорд побит

Оренбург, , 18:43 — REGNUM В Оренбурге поток Бессмертного полка казалось был неиссякаемым. Колонна с портретами фронтовиков и тружеников тыла, оставшихся на полях сражений и погибших в послевоенное время, растянулась на несколько километров по проспекту Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, в 2018 году участниками акции стали почти 40 тысяч человек при не очень благоприятных погодных условиях. В 2019 году муниципальные чиновники заявили, что ожидается 60 тысяч человек. Сегодня, 9 мая, погода явно благоволит. По официальным данным, участниками акции в этом году стали 45 тысяч человек. В пресс-службе мэрии отметили, что учитывались те, кто шёл в колонне, но много людей вливалось в колонну во время шествия.

«Нас с каждым годом все больше, а это значит, что все как надо. Думаю, все сложилось удачно. И погода не подвела, и время выбрано правильное — жара к вечеру спала. Ну и место, за которое ратовали горожане. Проспект Победы все-таки значимое место, символичное. Спасибо администрации за огромную работу по организации акции.

Жаль, что не все учли ошибки прошлых лет и решили сделать себе рекламу в колонне полка. ОГУ и НОД отказались убрать свои флаги. А устав полка предписывает участникам шествия отказаться от пиара», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции в Оренбурге Татьяна Богатенкова.

Напомним, что в 2019 году мэрия планировала изменить время и место проведения акции «Бессмертный полк», перенеся мероприятие на площадь им. В.И.Ленина. Бессмертный полк должен был шествовать после торжественного марша военных. Однако общественность воспротивилась такому варианту. Разразился скандал. Ряд горожан указывали, что проспект Парковый не удобен для формирования огромной колонны, а улица Советская возле Дома офицеров может не выдержать антропогенной нагрузки и провалиться, благодаря замороженной стройке под названием «Атриум». В результате к общественному мнению прислушались: время и место акции оставили неизменным.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Оренбуржья: решать, где пройдёт «Бессмертный полк», должны люди