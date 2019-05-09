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В Оренбурге проходит парад Победы

Общество

На площади им. В.И. Ленина собрались тысячи горожан и гостей регионального центра

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В Оренбурге проходит парад Победы
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Участники парада

Оренбург, 9 мая 2019, 08:29 — REGNUM  В Оренбурге праздничные мероприятия 9 мая по традиции в 10:00 местного времени (08:00 мск) открывает торжественный митинг с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона. По главной площади торжественным строем прошли лучшие представители воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых ведомств РФ, а также юнармейцы и кадеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вынос Знамени Победы и государственного флага России
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Вынос Знамени Победы и государственного флага России
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Командование парадом объезжает войска, здоровается с ними и поздравляет их
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Командование парадом объезжает войска, здоровается с ними и поздравляет их

После парада начнётся театрализованное представление. В полдень праздничные мероприятия переместятся в мемориальный комплекс «Салют, Победа!». Здесь запланирована акция «Солдатская каша» с праздничным концертом и работой полевой кухни.

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Парад в Оренбурге
Наталья Хомутова © ИА REGNUM
Парад в Оренбурге

Вечером отдельным событием праздника станет акция «Бессмертный полк». Торжественное шествие состоится на проспекте Победы. Завершится праздник концертом «Победный май!» и салютом.

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День Победы
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