Instagram начал тестировать систему проверки ложных новостей

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Соцсеть Instagram начала тестировать систему «проверки подлинности новостей», аналогичную той, что существует в Facebook. Об этом 7 мая сообщил портал Prolific London.

К её работе будут привлечены 52 организации. В случае обнаружения подобных публикаций, ссылки на такие материалы будут удалены из вкладки «Интересное» и со страниц выдачи по определённым хештегам. В компании отметили, что такие посты не будут удаляться, но соцсеть сделает всё для того, чтобы затруднить их поиск.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook откроет «командный пункт» для борьбы с вмешательством в предстоящие выборы ЕС. Отслеживанием так называемых «поддельных новостей» займется группа специалистов.

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