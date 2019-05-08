Лисичанск, Украина, , 13:41 — REGNUM Полиция проверяет информацию, якобы в одной из школ города Лисичанска, которая находится на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, дети рисовали открытки с «запрещённой» советской символикой. Об этом заявили 7 мая в пресс-службе полиции Луганской области.

Информация об «инциденте» была опубликована некой Ириной Новиковой, живущей в Лисичанске.

«Сегодня в средней школе № 30 г. Лисичанска на уроке рисования директор школы принудила детей рисовать открытки к 9 мая с георгиевской лентой, серпом, молотом и другой советской символикой… Открытки директор после урока забрала, возможно подарит своим героям, не знаю…», — написала она.

Напомним, 8 мая на Украине официально празднуют некий «День примирения», во время которого «скорбят» по всем людям, погибшим во время Второй Мировой войны, включая солдат гитлеровской Германии, их союзников и жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил глав постсоветских государств, а также народ Украины, с приближающейся годовщиной победы над фашизмом.

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