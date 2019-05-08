Создатели Chernobylite рассказали поклонникам об особенностях будущей игры

Варшава, , 12:58 — REGNUM Разработчики игры Chernobylite из студии Farm 51 сообщили, что она будет качественно отличаться от массы существующих сегодня инди-проектов. Они заявили это в рамках АМА-сессии (общение в жанре вопрос-ответ), текст которой был опубликован 7 мая на платформе Kickstarter.

Стало известно, что игра выйдет на платформе Steam в формате раннего доступа в ноябре 2019 года. Скорее всего, Chernobylite получит поддержку технологии трассировки лучей и VR-версию.

Что касается геймплея, то сразу после выхода геймерам будут доступны лишь несколько локаций. Создатели игры отметили, что они будут очень большими и будут связаны между собой тоннелями.

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При этом разработчики заявляют, что Chernobylite можно будет пройти несколько раз, в игре будет предусмотрено несколько финалов. К сожалению, разработчики пока что не ставят перед собой задачу по реализации режимов мультиплеера и кооперативной игры.

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