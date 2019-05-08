Никитские чтения в В.Новгороде посвятят 900-летию Георгиевского собора

Великий Новгород, , 12:56 — REGNUM Международная конференция «Духовные начала русского искусства и просвещения (Никитские чтения)», которая пройдёт 10 — 13 мая в Великом Новгороде, будет посвящена 900-летию Георгиевского собора. Об этом сообщила пресс-служба Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого.

«Каждый год Чтения проводятся в память святителя Никиты, епископа Новгородского (с дополнительным посвящением очередным памятным годовщинам в жизни России). В 2019 году Чтения посвящены 900-летию закладки Георгиевского собора в Свято-Юрьевом монастыре», — говорится в сообщении.

Организаторами чтений выступили правительство Новгородской области, Новгородская митрополия Русской православной церкви, НовГУ.

Традиционно труды мероприятия будут обращены к широкому кругу вопросов, связанных со всесторонним исследованием связей между православным вероисповеданием и основными видами русского искусства. Также большое внимание будет уделено опыту отечественной педагогики, которая рассматривается как «искусство из искусств», воспитывающее добрую, справедливую и прекрасную личность человека.