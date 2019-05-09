Вслед за войсками и военной техникой по Перми идёт Бессмертный полк

Пермь, , 09:11 — REGNUM В Перми после того, как по Октябрьской площади прошёл парад войск и военной техники, с Комсомольского проспекта до Театра-Театра огромным потоком двинулась колонна Бессмертного полка. Шествие многотысячной колонны стало отдельным событием празднования Дня Победы в Перми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Движение колонны «Бессмертного полка» началось примерно 11:00 местного времени (09:00 мск). Участники шествия с портретами фронтовиков и тружеников тыла двигаются по Комсомольскому проспекту до ЦУМа, а затем по улице Ленина до Театра-Театра.

Напомним, в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 38 тысяч человек.

Добавим, праздник 9 мая начался в Перми с парада на Октябрьской площади. Затем праздничные мероприятия переместились на главную сцену у Театра-Театра. Большой концерт и работа интерактивных площадок на городской эспланаде начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Так, программа на главной сцене будет состоять из нескольких блоков. В частности, один из блоков будет посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, другой тематический блок будет называться «Поющая Победа». Завершится День Победы 10-минутным салютом.