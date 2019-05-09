Пермь празднует День Победы: лейтмотив и парад

Пермь, , 08:33 — REGNUM В Перми праздничные действия в честь 74-й годовщины Победы начались в 10:00 местного времени (08:00 мск) на Октябрьской площади. Главным лейтмотивом празднования в 2019 году стали песни военных лет. Перед парадом сводный хор региона исполнил музыкальную композицию пермских авторов «День Победы!». В состав «Хора поколений» вошли учащиеся детских музыкальных школ, вузов и ссузов, представители хора ветеранов из разных районов города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После тематического пролога, чеканя шаг, по площади прошли войска Пермского гарнизона. В торжественном прохождении участвовали 23 парадных расчета: офицеры и курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии России, курсанты Института ФСИН РФ, офицеры и служащие авиагруппы №69 806−2 (гарнизон «Сокол»), Главное управление МЧС России по Пермскому краю, ГУФСИН России по Пермскому краю, Управление ФССП по Пермскому края, курсанты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина, кадеты Пермского корпуса им. Суворова, воспитанники Пермского казачьего полка, Пермского суворовского военного училища. Парад проходил в музыкальном сопровождении сводного оркестра под управлением заслуженного работника культуры, полковника Евгения Тверетинова.

В День Победы во время парада представили 24 единицы военной техники. Спецмашины подготовили ПАО «Мотовилихинские заводы» и Пермский военный институт внутренних войск РФ. Среди техники — реактивные системы залпового огня — боевые машины «Град» и «Смерч», российские бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82 А, 23-мм зенитная установка ЗУ-23, самоходные артиллерийские орудия «Нона-СВК» и «Вена», буксируемая гаубица «Мста-Б», а также автомобильная техника — «Урал-4320», «ТИГР», «КАМАЗ-5350».

Для жителей города на Октябрьской площади установили зрительские трибуны, рассчитанные на 13 тысяч мест.

Большой праздничный концерт и работа интерактивных площадок на городской эспланаде начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. На улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла» заработают полевая кухня, детские интерактивные площадки, интерактивные тематические зоны, которые отразят те или иные стороны жизни на фронте и в тылу — экспозиция фронтового тыла, фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей собаководства, санбат, представлена будет и современная армия России.

На малой сцене в районе монумента «Героям фронты и тыла» с 11:30 будет проходить концертная программа с участием пермских вокальных ансамблей, коллективов, хоров и артистов.

Празднование продлится до вечера и завершится 10-минутным фейерверком, который запустят в 23:00 с правого берега Камы. Посмотреть фейерверк можно будет с набережной Камы и Соборной площади.