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Лавины и шквалистый ветер: «предпраздничная» погода на Кубани

Общество

Непогода на Кубани может задержаться и 9 мая

Краснодар, 8 мая 2019, 12:46 — REGNUM  Сильные дожди, грозы ожидаются на Кубани, в восточной части Азовского моря 8−9 мая, а до 10 мая в горах в районе Сочи прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Так, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три — шесть часов и до конца суток 8 мая, а также 9 мая в восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1−2 км в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с, волны могут подниматься до 0,7 метра.

Также с 18:00 8 мая и до 18:00 10 мая в горах города-героя Сочи выше 1500 м лавиноопасно. ГУ МЧС по региону напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности.

https://www.instagram.com/p/BxMgt5qn_Vj/

По данным Росгидромета, 8 мая на Кубани дождливо, в ночь на 9 мая также ожидаются осадки. Дожди не исключены и в День Победы. Распогодится к 11 мая — на этот день осадки не прогнозируются, температура воздуха днем составит +23 градуса.

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