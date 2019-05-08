Балет «Кострома» отправился в тур, посвященный Дню Победы

Кострома, , 12:31 — REGNUM Артисты национального балета «Кострома» отправились в автобусное турне с танцевальным спектаклем, посвященным Победе в Великой Отечественной войне.

Символический старт акции был дан 7 мая на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» — сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

«Для нас это знаковый спектакль. Тема блокадного Ленинграда это не только тема жуткой трагедии для нашего народа, но и великий героизм тех людей, которые выстояли в этой блокаде. Поэтому нам хотелось сделать такой акцент, создать особые художественные приемы. Весь спектакль является символической передачей исторического наследия нашему молодому поколению, ярким маяком памяти», — рассказывает продюсер балета «Кострома» Елена Царенко.

«В центре внимания спектакля оказывается простая история. Таких наверняка были тысячи в каждом городе. Влюбленные, едва найдя друг друга, вынуждены расстаться. Война вдребезги разбивает картины мирной жизни: игру в шахматы на скамейке, катание на велосипеде, танцы в парке под аккомпанемент живого оркестра…» — отметила газета «Северная правда».

Музыка на сцене живая. Костромской симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна вместе с артистами балета будет выступать в каждом спектакле.

Проект «Домой с победой!» объединяет сразу несколько коллективов. Кроме симфонического оркестра, участие в спектакле принимают более 150 артистов балета «Кострома», курсанты военных училищ, а также заслуженный артист России Василий Пьянов, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Она играет в спектакле роль матери «ста миллионов сыновей».

Благотворительный автобусный марафон в преддверии 75-летия Дня Великой Победы проедет по городам воинской славы европейской части России — Воронеж, Курск, Орёл, Белгород и Брянск, а также странам антигитлеровской коалиции.

Национальную версию мемориального спектакля увидят ветераны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, дети войны, участники локальных войн и военных конфликтов, пенсионеры и подрастающее поколение. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства культуры и администрации Костромской области.