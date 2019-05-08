Мурманские власти решили не отменять авиашоу из-за трагедии

Мурманск, , 12:28 — REGNUM Авиашоу, намеченное на 9 мая в Мурманск состоится, несмотря на просьбы северян отказаться от мероприятия.

Как сообщил журналистам врио губернатора Андрей Чибис, этот вопрос он обсудил накануне с ветеранами Великой Отечественной войны, которые высказались за сохранение программы парада без изменений.

«Парад Победы — это память о том подвиге, который совершил весь советский народ. Еще более актуален этот парад на севере. Речь идет не об авиашоу, а о параде Победы. Программа парада Победы будет сохранена», — сказал Чибис.

Напомним, в авиапараде примут участие 16 военных летательных аппаратов Северного флота, среди которых самолёты ИЛ-20, ИЛ-38, истребитель СУ-33, самолёты МИГ и вертолёты МИ8 и КА-27.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолет авиакомпании «Аэрофлот». 41 человек погиб, в том числе, 26 жителей Мурманской области. Сегодня в Заполярье третий день траура — отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.

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