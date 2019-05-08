Около ста крыс найдено в квартире в Петербурге, где живет 8-летняя девочка

Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Восьмилетняя девочка из Петербурга, в квартире которой обнаружены крысы и невыносимые для жизни ребенка условия, пока находится в больнице в ожидании временного размещения в специализированном детском учреждении. Заболеваний у нее не выявлено, однако школьница не вернется домой, пока там не будет наведен порядок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 8 мая пресс-секретарь администрации Калининского района Санкт-Петербурга Юлия Лебединова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что квартира на улице Карпинского, где девочка живет с матерью и бабушкой, завалена мусором и населена крысами, что обнаружили сотрудники органов опеки.

Как уточнила Юлия Лебединова, антисанитарные условия были обнаружены по сигналу из школы, где учится девочка. Именно школа 25 апреля обратилась в социальные службы в связи с тем, что девочка выглядит неопрятно, не расчесывает волосы, пребывает в депрессии.

«Социальные работники вышли в адрес, выявили неблагоприятные условия для жизни и воспитания ребенка, антисанитарное состояние квартиры. У ребенка нет постоянного места, где он делает уроки, где он спит, ее кровать завалена непонятно чем. Везде бегают декоративные крысы — наши сотрудники насчитали порядка ста особей», — рассказала Лебединова.

Мать девочки, 1980 года рождения, нигде не работает. Бабушка, 1948 года рождения, пенсионерка. Скорее всего, семья живет именно на пенсию бабушки. Ранее эта семья не попадала в поле зрения социальных служб. Ребенок был временно изъят, отправлен в специализированную Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова, где и находится по сей день.

«Мама пошла на контакт, вроде бы осознала, что она творит. Она написала заявление на предоставление мер соцподдержки. В частности, речь идет о доплате до уровня прожиточного минимума, — отметила пресс-секретарь Калининского района. — Специалисты объяснили маме, что происходящее с ней — прямая дорога к лишению родительских прав».

Девочку после больницы, где никаких заболеваний у нее не выявлено, определят в центр социальной помощи семье и детям — социальную гостиницу, где временно живут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Там с девочкой будут работать психологи, мать сможет к ней приходить.

С женщиной также будут работать психологи и соцработники, ей готовы оказать помощь в трудоустройстве.

«Она должна будет привести в порядок квартиру. Если там совсем беда, мы подключим волонтёров, которые помогут семье», — сказала Юлия Лебединова.

По ее словам, мать девочки на данный момент осознала реальную угрозу лишиться родительских прав. А власти района намерены пристально следить за ситуацией вокруг семьи с улицы Карпинского и постараются сделать всё возможное, чтобы помочь семье сохраниться, создав безопасные условия для ребенка.

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