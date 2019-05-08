Создатели игры ECHO объявили о закрытии студии

Копенгаген, , 12:40 — REGNUM Независимая студия-разработчик игр из Дании Ultra Ultra объявила о своём закрытии. Заявление было сделано в официальном Twitter-аккаунте Ultra Ultra.

https://twitter.com/theultraultra/status/1125687744443899904

«Мы благодарны за возможность создать что-то от всего нашего сердца. ECHO останется в продаже в магазинах», — сообщается в заявлении студии.

Фантастический стелс-боевик ECHO — единственная игра, выпущенная Ultra Ultra. В ней персонаж игрока путешествует по таинственному высокотехнологичному дворцу, который может создавать копии главного героя. Эти копии называются «Эхо», они способны учиться действиям протагониста и сражаться с ним, используя модель поведения игрока.

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Ранее независимые студии 3D Realms и KillPixel поделились записью геймплея своей игры WRATH: Aeon of Ruin. Это шутер с «пиксельной» графикой, созданный на графическом движке Quake engine. WRATH: Aeon of Ruin станет первой игрой за последние 18 лет, разработанный при помощи этого движка.

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