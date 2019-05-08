В южнокорейском Вандо пройдет праздник, посвященный сохранению даров моря

Вандо, Южная Корея, , 12:20 — REGNUM 10 мая в южнокорейском уезде Вандо (провинции Чолла-Намдо) пройдет 7-е торжественное мероприятие, посвященное морской растительности «Зеленое море, зеленое будущее». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Известно, что в мероприятии примут участие около 1000 человек, включая заместителя министра морских дел и рыболовства, представителей местных органов власти и местных жители.

Во время мероприятия также пройдет театральное представление, чтобы каждый пришедший смог понять важность морской растительности, в частности морских лесов. Помимо представления, на церемонии пройдет игра на знание видов водорослей, а также продегустировать дары моря, вылавливаемые в уезде Вандо.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет церемония награждения за вклад сохранения рыбных ресурсов.