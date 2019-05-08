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В южнокорейском Вандо пройдет праздник, посвященный сохранению даров моря

Общество

Мероприятие состоится 10 мая в приморском парке, расположенном в уезде Вандо

В южнокорейском Вандо пройдет праздник, посвященный сохранению даров моря
Франс Снейдерс. Рыбная лавка

Вандо, Южная Корея, 8 мая 2019, 12:20 — REGNUM  10 мая в южнокорейском уезде Вандо (провинции Чолла-Намдо) пройдет 7-е торжественное мероприятие, посвященное морской растительности «Зеленое море, зеленое будущее». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Известно, что в мероприятии примут участие около 1000 человек, включая заместителя министра морских дел и рыболовства, представителей местных органов власти и местных жители.

Во время мероприятия также пройдет театральное представление, чтобы каждый пришедший смог понять важность морской растительности, в частности морских лесов. Помимо представления, на церемонии пройдет игра на знание видов водорослей, а также продегустировать дары моря, вылавливаемые в уезде Вандо.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет церемония награждения за вклад сохранения рыбных ресурсов.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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