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Контрабандисты вновь пытались ввезти буйволов в Китай из Вьетнама

Общество

Полиция поймала подозреваемых и изъяла семерых буйволов

Контрабандисты вновь пытались ввезти буйволов в Китай из Вьетнама
Dr. Raju Kasambe
Буйвол

Куньмин, Китай, 8 мая 2019, 12:14 — REGNUM  Полиция уезда Магуань провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала четверых подозреваемых в контрабанде 13 азиатских буйволов, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Полиция поймала подозреваемых и изъяла семерых буйволов, находившихся в фургоне во время рядовой проверки, которая проходила около 19:00 по местному времени 4 мая. Еще трое подозреваемых с шестью буйволами были найдены несколько позже в тот же день. Буйволы предназначались для ввоза в Китай из Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года в той же провинции было задержано семь человек по обвинению в контрабанде 25 буйволов из Вьетнама.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские контрабандисты пытались перевезти 25 буйволов в трех фургонах

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Контрабанда и борьба с ней
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