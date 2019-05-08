В Крым привезли детей российских военнослужащих, погибших в Сирии

Симферополь, , 12:10 — REGNUM В Крым на отдых и лечение приехали дети из Сирии, а также дети погибших в арабской республике российских военнослужащих. Об этом 8 мая журналистам сообщили представители организации «Боевое братство».

«Мы привезли десять детей из Сирии и десять российских детей, чьи родители погибли во время выполнения задач в арабской республике. Их разместят в «Артеке» до 25 мая», — подчеркнули представители организации.

Помимо этого, по их словам, планируется, что дети примут участие в «Бессмертном полку» в День Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последнего Ялтинского международного экономического форума глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове готовы принять сирийских студентов на обучение в местных вузах.

«По здравоохранению мы готовы также оказать поддержку в части оздоровления сирийских детей на территории республики», — отмечал Аксёнов.

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