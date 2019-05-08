Красноярску передадут арт-объекты зимней Универсиады — 2019

Красноярск, , 11:58 — REGNUM В собственность Красноярска передадут элементы оформления городской среды, которые дирекция зимней Универсиады — 2019 использовала при проведении Студенческих игр. Эти объекты будут использоваться при подготовке городских мероприятий, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 мая, в дирекции.

В частности, в муниципальную собственность передадут талисман Студенческих игр U-Лайку, объемные буквы — хештег «Красноярск 2019», флаговые конструкции и часы обратного отсчёта, расположенные на набережной Красноярска рядом с Коммунальным мостом.

Также Красноярск получит объекты и оборудование парка Универсиады. Шатер зимней Универсиады — 2019 планируют использовать при проведении различных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр ушло порядка 80 млрд рублей. Победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей.

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