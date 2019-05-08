Певица Мадонна заявила о невиновности Майкла Джексона

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Мадонна выступила в защиту Майкла Джексона, которого создатели фильма «Покидая Неверленд» обвинили в педофилии. Она сделала это в рамках интервью, опубликованного в журнале Vogue.

Известная певица сказала, что она не принадлежит к людям с менталитетом «толпы линчевателей» и заявила, что все люди являются «невиновными, пока их вина не доказана». Она напомнила, что ранее в её сторону также были брошены «тысячи обвинений», которые не соответствовали действительности. Певица отметила, что в таких случаях она всегда спрашивает о том, могут ли обвинители доказать свои слова.

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Напомним, ранее в защиту покойного Майкла Джексона выступили такие известные публичные фигуры, как Маколей Калкин, Луи Виттон, Барбра Стрейзанд, Кори Фельдман, Дайана Росс и другие. Фильм «Покидая Неверленд» снял режиссёр Дэн Рид, премьера картины состоялась 25 января 2019 года на канале HBO.

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