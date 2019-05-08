В Ярославле прокуратура вновь требует ремонта дорог в суде

Ярославль, , 11:52 — REGNUM Основные магистрали Красноперекопского района Ярославля не соответствуют требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Районная прокуратура провела проверку. Многочисленные выбоины и нарушения разметки выявлены на улицах 8 Марта, Большой Федоровской, Зелинского, Рыкачева, Малой Пролетарской, Бахвалова, Институтской, Красноперекопской, Гагарина.

Вблизи детского сада № 241 и средней школы № 12 отсутствуют «Зебра» и ограждения, что создает угрозу жизни детей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля только в апреле объявила аукцион на нанесение дорожной разметки (ранее это делалось в феврале и раньше). Аукцион на содержание улично-дорожной сети затянулся из-за жалоб в ФАС, масштабные ремонтные работы на улицах пока также не начались.

Прокуратура направила в суд 11 исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Ранее с аналогичными исками выходили и прокуратуры других районов города.

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