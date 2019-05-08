Новосибирск, Новосибирская область, , 11:48 — REGNUM

Более 3,3 тысяч новосибирцев разных возрастов и профессий написали «Диктант Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на территории Новосибирской области акция проходила на 54 площадках, из них 20 в городе Новосибирске и по одной площадки в каждом муниципальном образовании. 46 площадок было открыто на базе пунктов проведения экзаменов, созданных на базе образовательных организаций.

«Акция «Диктант Победы» — это выражение духа патриотизма, который год от года крепнет в российском народе. Уверен в успехе акции, в том, что в год 75-летия Победы число участников диктанта вырастет в разы. Горячо поддерживаю инициативу и надеюсь, что «Диктант Победы» в Сибири, в Новосибирской области будет очень популярен и востребован», — приводятся слова губернатора региона Андрея Травникова на официальном сайте акции.

Отметим, что всероссийская акция «Диктант Победы» в 2019 году приурочена к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Диктант состоял из 20 вопросов на знание истории войны, на выполнение заданий давалось 45 минут. Итоги огласят 12 июня — в День России.