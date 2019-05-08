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Москвичи несут цветы к представительству Мурманской области

Общество

В память о трагически ушедших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево»

Москвичи несут цветы к представительству Мурманской области
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траур

Москва, 8 мая 2019, 12:17 — REGNUM  Москвичи возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе самолёта Superjet-100 у представительства Мурманской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина.

Она отметила, что в Москве так и не объявили траур о людях, трагически погибших при посадке самолета в Шереметьеве.

«В таком случае мы, жители Москвы, сами объявляем траур», — заявила депутат.

Памятная церемония началась 8 мая в 12:00 по адресу Большая Никитская ул., 12, у представительства Мурманской области.

Напомним, катастрофа с самолётом Superjet-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла вечером 5 мая. Трагедия унесла жизнь 41 человека, многие из выживших остаются в больницах.

В СК выделили три основные версии причин катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево», среди них — возможная недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводящих техосмотр лиц; неисправность самолета; плохие метеоусловия.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследование авиакатастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»: подробности

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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