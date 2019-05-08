Среда, 8 Мая 2019 года
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Тверские телеканалы сообщили о радиационной опасности

Общество

Таким образом на телеканалах проверили систему оповещения: по данным МЧС, радиационный фон в регионе в норме

Тверь, 8 мая 2019, 11:46 — REGNUM  Табличка с предупреждением о радиационной опасности, а затем о химической тревоге появилась в эфире нескольких телевизионных каналов, вещающих на территории Тверской области, 8 мая.

Жителям Твери рекомендовали отключить свет, газ и водоснабжение, закрыть окна, укрыться в защитном сооружении, приготовить средства индивидуальной защиты.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, информация по сигналу гражданской обороны «Радиационная опасность» была опубликована «в связи с техническим мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП «РТРС» «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» — на каналах провели проверку систем оповещения.

«Радиационный фон на территории Тверской области в норме. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области», — подчеркнули в ГУ МЧС.

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Гражданская оборона
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