Тверские телеканалы сообщили о радиационной опасности

Тверь, , 11:46 — REGNUM Табличка с предупреждением о радиационной опасности, а затем о химической тревоге появилась в эфире нескольких телевизионных каналов, вещающих на территории Тверской области, 8 мая.

Жителям Твери рекомендовали отключить свет, газ и водоснабжение, закрыть окна, укрыться в защитном сооружении, приготовить средства индивидуальной защиты.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, информация по сигналу гражданской обороны «Радиационная опасность» была опубликована «в связи с техническим мероприятиями трансляционной системы филиала ФГУП «РТРС» «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр» — на каналах провели проверку систем оповещения.

«Радиационный фон на территории Тверской области в норме. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области», — подчеркнули в ГУ МЧС.