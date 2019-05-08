Сеул, Южная Корея, , 12:00 — REGNUM

Сеть кофеен Starbucks Coffee Korea вступила в ряды защитников природы. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в период с мая 2018 года по 15 апреля 2019 года сети кофеен Starbucks посетило со своей тарой 10 819 685 человек, что на 178% больше, чем за аналогичный период прошлого года (май 2017 — апрель 2018).

Известно, что 24 мая 2018 года представители сети кофеен Starbucks подписали добровольное соглашение о сокращении использования одноразовой посуды с министерством окружающей среды.

С ноября 2018 года Starbucks начала предоставлять скидку в размере 300 вон (~$0,26) или начислять бонусные эко-звезды посетителям, которые посещали кофейни со своим термосом. За шесть месяцев в бонусной системе эко-звезд приняло участие 4 056 976

В этом году компания намерена и дальше придерживаться данной системы поощрения. По предварительным данным, к концу 2019 года сумма скидок, которые получают посетители кофейни со своей тарой, увеличится до 10 млрд вон (~$8,56 млн).

Известно, что компании также удалось почти в два раза сократить количество используемых пластиковых соломинок до 43 млн шт.