Ростов-на-Дону, Ростовская область, , 11:40 — REGNUM

Синоптики прогнозируютухудшениепогодныхусловий на территории Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в региональном управлении МЧС.

Согласно метеорологическим сводкам, в ближайшие часы и до конца суток 8 мая в некоторых районах Дона пройдут сильные дожди, грозовые ливни, возможен град. Осадки будет сопровождать сильный ветер — до 20−23 метров в секунду.

Отмечается, что такая же погода ожидается и в последующие дни — 9, 10 и 11 мая.

Спасатели призывают жителей и гостей Ростовской области к осторожности, а также максимально исключить пребывание на улице.