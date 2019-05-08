На Среднем Урале могут «расформировать» деревню

Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM Деревню Макарьевка (Свердловская область) в скором времени могут упразднить. Законопроект с таким предложением рассмотрят в региональном заксобрании, говорится на сайте парламента.

В документе сообщается, что Макарьевка в Волчанском городском округе «не имеет перспективы дальнейшего развития» и вовсе утратила все признаки населённого пункта. Деревню предварительно обследовали волчанские власти в феврале 2019 года. В ходе «экскурсии» в Макарьевке не обнаружили ни постоянно проживающих жителей, ни полноценных дорог и инженерных коммуникаций. На территории деревни нет даже «жилых домов, строений, сооружений», указано в документе.

Власти находящегося рядом Карпинска уведомили своих жителей о грядущем упразднении деревни, не получив в ответ никаких возражений.

Напомним, в декабре 2018 года депутаты свердловского заксобрания упразднили посёлок Горелький. Оказалось, что там никто не живет уже несколько десятков лет.

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